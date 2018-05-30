Ronaldo, Neymar ve Messi'ye fark attı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Ronaldo, ve Messi'ye fark attı

    Ronaldo, Neymar ve Messi'ye fark attı

    'in Portekizli yıldızı , ve 'ye sosyal medyada fark attı.

    KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi. 'in Portekizli yıldız futbolcusu Ronaldo, 318,3 milyon takipçiyle zirvede yer alırken, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu (191,4 milyon kişi) ikinci, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi (179,3 milyon kişi) üçüncü oldu.

    Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu ise 69,8 milyon takipçiyle yedinci sırada yer aldı.

    KPMG Avrupa Eliti 2018'de yer alan ilk 10 oyuncunun takipçi sayıları:

    Oyuncu

    Facebook

    Instagram

    Twitter

    Toplam (milyon)

    1.

    122,5

    123,9

    71,9

    318,3

    2.Neymar JR

    60,7

    91,7

    39

    191,4

    3.

    89,6

    89,7

    -

    179,3

    4.

    32,8

    16,8

    35,7

    85,3

    5.Gareth Bale

    28,8

    16,6

    33,2

    78,6

    6.Andreas Iniesta

    26,9

    22,6

    21,7

    71,2

    7.Mesut Özil

    31,4

    22,5

    15,9

    69,8

    8.Zlatan Ibrahimovic

    26,6

    5

    31,3

    62,9

    9.Sergio Ramos

    23,5

    14,5

    22,6

    60,6

    10.Luis Suarez

    19

    14,2

    27,1

    60,3


    1. 30.5.2018 12:00
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