Ronaldo, Neymar ve Messi'ye fark attı
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Neymar ve Lionel Messi'ye sosyal medyada fark attı.
KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Ronaldo, 318,3 milyon takipçiyle zirvede yer alırken, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar (191,4 milyon kişi) ikinci, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi (179,3 milyon kişi) üçüncü oldu.
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise 69,8 milyon takipçiyle yedinci sırada yer aldı.
KPMG Avrupa Eliti 2018'de yer alan ilk 10 oyuncunun takipçi sayıları:
|
Oyuncu
|
|
|
|
Toplam (milyon)
|
122,5
|
123,9
|
71,9
|
318,3
|
2.Neymar JR
|
60,7
|
91,7
|
39
|
191,4
|
89,6
|
89,7
|
-
|
179,3
|
32,8
|
16,8
|
35,7
|
85,3
|
5.Gareth Bale
|
28,8
|
16,6
|
33,2
|
78,6
|
6.Andreas Iniesta
|
26,9
|
22,6
|
21,7
|
71,2
|
7.Mesut Özil
|
31,4
|
22,5
|
15,9
|
69,8
|
8.Zlatan Ibrahimovic
|
26,6
|
5
|
31,3
|
62,9
|
9.Sergio Ramos
|
23,5
|
14,5
|
22,6
|
60,6
|
10.Luis Suarez
|
19
|
14,2
|
27,1
|
60,3
- 30.5.2018 12:00
-
Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
-
Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
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