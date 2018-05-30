Muğlaspor’da Kapiz dönemi – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da dönemi

    Muğlaspor’da Kapiz dönemi
    3. Lig ekibi 'un yeni başkanı Erol Kapiz oldu. Kulübün ekonomik durumunu düzeltmekle işe başlayacaklarını belirten , "Küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Tek gerçek Muğlaspor'dur. Yolumuza sorunsuz devam etmek istiyoruz" dedi.
    1. 30.5.2018
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