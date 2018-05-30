Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Messi, 'na ısınıyor

    Messi, <a href="/index/dunya-kupasi?id=e3221b54-469f-4fc2-87da-658451423088" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>'na ısınıyor

    'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 öncesi hazırlıklarını sürdüren , yıldızı 'nin hat-trick yaptığı mücadelede Haiti'yi 4-0 yendi.

    , 2018 öncesi hazırlık maçında başkent 'teki La Bombonera Stadı'nda Haiti'yi konuk etti.

    'nın yıldız futbolcusu , 17. dakikada penaltıdan ve 58 ile 66. dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaparak durumu 3-0'a getirdi. 'nin golcüsü Sergio Aguero, 69. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arjantin'i 4-0'lık galibiyete taşıdı.

    Bu arada milli takımda 124. maçına çıkan Messi, 64 gole ulaştı.

    'nda D Grubu'nda yer alan Arjantin, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecek.

    1. 30.5.2018 12:00
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