Messi ilk peşinde – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Messi ilk peşinde

    Messi ilk peşinde
    'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Lionel Messi, "Burada yaşayacağım şampiyonluğu 'dakine değişirim. Bu gerçekten benzersiz bir şey olur" ifadelerini kullandı.
    1. 29.5.2018
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