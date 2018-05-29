Karşıyaka stat arıyor
TFF 3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Ufuk İskender'i getiren Karşıyaka, maçlarını oynayacağı stat arayışına geçti. İzmir ekibi, Bornova Stadı'nda Göztepe ve Altınordu oynadığı için; Menemen, Aliağa ve Tire alternatiflerini değerlendiriyor. Ayrıca Alsancak Stadı'nı kiralamak için de girişim yapılacak.
- 29.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Karşıyaka stat arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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