Karşıyaka stat arıyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    stat arıyor

    Karşıyaka stat arıyor
    3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Ufuk İskender'i getiren , maçlarını oynayacağı stat arayışına geçti. ekibi, Bornova Stadı'nda ve Altınordu oynadığı için; Menemen, Aliağa ve Tire alternatiflerini değerlendiriyor. Ayrıca Alsancak Stadı'nı kiralamak için de girişim yapılacak.
    1. 29.5.2018
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