Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman? hangi kanalda? saat kaçta? – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman? hangi kanalda? saat kaçta?

    Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman? hangi kanalda? saat kaçta?

    2018 Dünya Kupası öncesi hazırlık karşılaşmasında, ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman? hangi kanalda? saat kaçta?

    ile İrlanda, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü (bugün) karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22:00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Fransa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik alırken, İrlanda Cumhuriyeti ise son 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

    Fransa ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanan son müsabakada Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti. Fransa, bu yıl içerisinde sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fransa, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

    İrlanda Cumhuriyeti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İrlanda Cumhuriyeti 3 karşılaşmada gol bulamazken, 1 gol yedi.

    1. 28.5.2018 10:48
    2. Güncelleme: 28.5.2018 12:45
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