Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman? hangi kanalda? saat kaçta?

Fransa ile İrlanda, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü (bugün) karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22:00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fransa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik alırken, İrlanda Cumhuriyeti ise son 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Fransa ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanan son müsabakada Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti. Fransa, bu yıl içerisinde sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fransa, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

İrlanda Cumhuriyeti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İrlanda Cumhuriyeti 3 karşılaşmada gol bulamazken, 1 gol yedi.