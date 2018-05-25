Çalhanoğlu'na memleketi Bayburt’ta yoğun ilgi – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Çalhanoğlu'na memleketi Bayburt’ta yoğun ilgi

    Çalhanoğlu'na memleketi Bayburt’ta yoğun ilgi

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu , Ramazan ayında geldiği memleketi Bayburt'ta hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    yaşantısını yurtdışında sürdüren milli futbolcu , tatil için memleketi Bayburt'a geldi. Buradaki hemşehrileri tarafından da çok sevilen Çalhanoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmiyor. Bayburt'u ve köyü Konursu'yu çok seven Çalhanoğlu'nun sabah amcası ve dedesinin evindeki ahırda hayvanlarla vakit geçirdiği, boş arazide silah atıp, mantar topladığı belirtildi.

    PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA GELEN BEĞENİ BAYBURT'UN NÜFUSUNU GEÇTİ
    Bu arada Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Bayburt'un girişinde bulunan nüfus ve rakım bilgilerinin yer aldığı tabelanın altında çekildiği fotoğraf, takipçileri tarafından da yoğun ilgi gördü. 1,7 milyon takipçisi bulunan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı 238 bin civarında alırken, 'Fotoğrafa beğeni sayısı Bayburt'un 43 bin 700 olan nüfusunu ' yorumu yapıldı.

    "BAYBURT'TA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
    Bu arada Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Bayburt'u özlediğini söyleyen Çalhanoğlu, "Memleketim Bayburt'ta olmaktan çok mutluyum. Burası baba ocağım. Köyümde vakit geçirip, iftar yapıp, iftardan sonra köylülerimle çay içmeyi çok özlemiştim. Sahurda, Bayburt ketesi ile kokoç çorbası içmenin zevki ise bam başka. Bayburt, ramazan kültürünün yaşatıldığı, saklı kültürünü koruyan sayılı illerimizden. Herkese iyi ramazanlar diliyorum" dedi.

    1. 24.5.2018 15:33
    2. Güncelleme: 25.5.2018 01:41
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