Yıldırım Demirören: ''UEFA'nın en iyi ortağı olmaya kararlıyız"

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması kararı aldı. 2018 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Ukrayna'nın Kiev kentinde yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında 2020'de oynanacak finallerin yerleri berlirlendi. 2020 Şampiyonlar Ligi finali için Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Estadio da Luz ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı aday konumunda bulunurken, UEFA yönetimi tercihini İstanbul'dan yana kullandı. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanması kararlaştırıldı.



?DEMİRÖREN: "UEFA'NIN TÜRKİYE'YE İNANCININ GÖSTERGESİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA'nın bu kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa ve dünya futbol takvimlerindeki en önemli mücevherlerden biri olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi olarak duyurulmaktan çok memnunuz. Finalin ikinci kez bize verilmesi, Avrupa futbol ailesinin ve UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi. Olağanüstü uluslararası bir finale ev sahipliği yapma kabiliyetimiz var. İstanbul ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun büyüsünü iki yıl boyunca Avrupa ve ötesinden oyuncular ve taraftarlarla paylaşmayı ümit ediyoruz" dedi.



YARDIMCI: "UEFA'NIN EN İYİ ORTAĞI OLMAYA KARARLIYIZ"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, bu kararı şöyle değerlendirdi: "Bu sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda dünya standartlarında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan muhteşem tarihimize de katkıda bulunuyor. UEFA'nın mümkün olan en iyi ortağı olmaya kararlıyız. Bu alandaki önemli deneyimimiz, UEFA'nın hem 2020'de hem de gelecekte gerçekten gurur duyacağı etkinlikleri sunmamızı sağlayacaktır. İleriye baktığımızda, UEFA için yeni bir sınır vaat eden UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapmak bizim için güçlü bir arzu. Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olarak Türkiye, her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak için küresel bir turnuvaya ev sahipliği yapmak adına heyecan verici fırsatlar sunuyor."



CENK TOSUN: "TÜRKİYE'NİN İNANILMAZ BİR EV SAHİPLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNDEN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

İngiltere'nin Everton takımında forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi ev sahipliği ile ilgili olarak, "Kariyeri boyunca Avrupa'nın yanı sıra İstanbul ve Türkiye'de oynamış bir futbolcu olarak; hem ülke hem de İstanbul'un 2020'deki Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığında başarılı olacağından ve inanılmaz bir ev sahipliği gerçekleştireceğinden hiç şüphem yok. Tutkulu, bilgili taraftarları, modern stadyumları, gerçekten büyüleyici tarihi ve davetkar kültürü ile Türkiye, futbol oynamak ve izlemek için eşsiz bir ortam sunuyor. Seremoni sırasında hissettikleriniz ve Şampiyonlar Ligi müziğini duymak gerçekten fantastik. Geçen sezon gruplarda 4 gol atmak ve 2 asist yapmanın yarattığı tatmin duygusu gerçekten çok farklı" ifadelerini kullandı.



CENGİZ ÜNDER: "ÜLKEMDEKİ BÜYÜK BİR TURNUVADA OYNAMAK HER ZAMAN HAYALİM OLMUŞTUR"

İtalyan temsilcisi Roma'da forma giyen forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemdeki büyük bir turnuvada oynamak her zaman hayalim olmuştur. Kuşkusuz ki Türkiye inanılmaz bir ev sahibi olacak ve bu da ülkedeki futbolun gelişimini daha da teşvik ederek, gelecek nesil oyunculara ve taraftarlara ilham verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümü atmak benim için büyük bir onurdu. O an, her zaman hayatımın unutulmaz anlarından biri olacak. Bu gol aynı zamanda beni bu turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu yaptı. Taraftarların Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı eşsiz atmosfer biz futbolcuları çok farklı motive ediyor."