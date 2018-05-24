Bologna'da teknik direktör Donadoni ile yollar ayrıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'da teknik direktör Roberto Donadoni'nin görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İtalyan teknik adam Donadoni ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kariyerinde Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Donadoni, 2015'te Bologna'nın başına geçmişti.
Donadoni yönetimindeki Bologna, geride kalan sezonu Serie A'da 39 puanla 15. sırada tamamlamıştı.
- 24.5.2018 18:53
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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