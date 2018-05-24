Bologna'da teknik direktör Donadoni ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Bologna'da Donadoni ile yollar ayrıldı

    Bologna'da teknik direktör Donadoni ile yollar ayrıldı

    (Serie A) ekibi Bologna'da Roberto Donadoni'nin görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İtalyan teknik adam Donadoni ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Kariyerinde Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma ve İtalya 'nı çalıştıran Donadoni, 2015'te Bologna'nın başına geçmişti.

    Donadoni yönetimindeki Bologna, geride kalan sezonu Serie A'da 39 puanla 15. sırada tamamlamıştı.

    1. 24.5.2018 18:53
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