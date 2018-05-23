Pogba’dan umre paylaşımı
??????Paul Pogba, Kabe'den 'Allah en iyisi' notuyla paylaştı.— Fotomaç (@fotomac) 22 Mayıs 2018
"Çok çok çok güzel bir yer. Bu hissi size anlatamam. İnşallah bir gün gelirsiniz" pic.twitter.com/iMY7N1UtSF
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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