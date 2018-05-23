Pogba’dan umre paylaşımı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Pogba’dan umre paylaşımı

    Pogba’dan umre paylaşımı
    M.United'ın Fransız yıldızı , umreye gitti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Kabe'de çektiği videoyu paylaşıp, "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. İnşallah, buraya gelirsiniz" mesajını paylaştı. Bu paylaşımı, 3,4 milyon kez izlenirken, videoya 37 bin yorum yapıldı.
    1. 23.5.2018
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