Claidio Marchisio MLS yolcusu – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Claidio Marchisio yolcusu

    Claidio Marchisio MLS yolcusu

    İtalya Seri A ekiplerinden forması giyen Clauido Marchisio'nun gelecek sezon Ligi'nde oynayacağı iddia edildi.

    'ın haberine göre; 10 sezondur Siyah-beyazlı formayı giyen İtalyan futbolcu liginde oynamaya sıcak bakıyor. 'ta sayısız kupa kazanan Marchisio bir dönem 3 büyüklerinde radarına girmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı.
    1. 23.5.2018 17:06
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