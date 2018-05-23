Bülent Uygun Katar’dan ayrıldı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan ayrıldı

    Bülent Uygun Katar’dan ayrıldı
    'da El-Gharafa'da görev yapan lent Uygun, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını duyurdu. Uygun özetle, "Al Gharafa'da başladığım teknik direktörlük görevini bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
    1. 23.5.2018
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