Doğan Babacan, son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    , son yolculuğuna uğurlandı

    Doğan Babacan, son yolculuğuna uğurlandı

    Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi , son yolculuğuna uğurlandı.

    Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına () Onursal Başkanı , TFF Başkanı , Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, hakemleri ile 'nın yanı sıra spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

    Ayrıca TFF Başkanı , Beşiktaş Kulübü Başkanı ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı da törene çelenk gönderdi.

    'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    1. 19.5.2018 14:50
    2. Güncelleme: 19.5.2018 14:50
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