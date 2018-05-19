Doğan Babacan, son yolculuğuna uğurlandı
FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan, son yolculuğuna uğurlandı.
Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto Süper Lig hakemleri Fırat Aydınus ile Özgür Yankaya'nın yanı sıra spor camiasından çok sayıda isim katıldı.
Ayrıca TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da törene çelenk gönderdi.
Doğan Babacan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- 19.5.2018 14:50
- Güncelleme: 19.5.2018 14:50
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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