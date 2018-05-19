Altınordu'da Erce Avrupa yolcusu – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Altınordu'da Erce Avrupa yolcusu

    Altınordu'da Erce Avrupa yolcusu

    1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç kaleci Erce Kardeşler'in yeni sezonda büyük ihtimalle kariyerine Avrupa'da devam edeceği öğrenildi.

    , ve liglerinden talipleri olan 24 yaşındaki file bekçisinin kararını vermek üzere olduğu ifade edildi. Daha önce genç stoperi Çağlar Söyüncü'yü Alman ekibi Freiburg'a yollayan, Medipol Başakşehir'e gönderdiği 'in İtalyan devi Roma'ya olmasıyla gururlanan Altınordu'nun göğsü, Erce'nin de yurtdışına gitmesiyle bir kez daha kabaracak.

    Altınordu yönetimi Erce'nin bonservis ücretini 1.5 milyon Euro olarak belirledi. ekibi kendilerine teklifte bulunan kulüplere sözleşmeye, "Başka bir kulübe transferinden yüzde 30 pay alınır" maddesi koydurma şartı da koştu. Başkan , ismi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor gibi kulüplerle anılan genç eldiveni yurtdışına yollayarak futbolcu ihracatı yapacaklarını söylemişti. 2013'te 'dan transfer edilen, bu sezon Avrupa devlerinin radarında olan genç kaleci Berke'den patlama beklenirken 1. Lig'de 28 maçta takımının kalesini koruyan Erce de yurtdışına gitmek istiyor.

    1. 19.5.2018 14:46
    2. Güncelleme: 19.5.2018 14:50
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