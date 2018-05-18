Michel Platini'den 1998 Dünya Kupası'nda hile itirafı
UEFA eski Başkanı Micheal Platini, 1998 Dünya Kupası'nda Fransa ve Brezilya'nın finalden önce karşı karşıya gelmemeleri için hile yaptığını itiraf etti.
Fransa'nın prestijli spor gazetesi L'equipe'te yer alan, ardından Avrupa'nın önde gelen pek çok gazetesinde de yayınlanan habere göre Platini, Fransa 98 Dünya Kupası finali için çeşitli hesaplamalar yapıldığını itiraf etti.
Brezilya ve Fransa'nın karşılaşmamaları için ince ayarlamalar yapıldığını söyleyen Platini, kura çekimi öncesinde yapılan bazı hesaplamalarla birlikte, Fransa C Grubu'nda, Brezilya ise A Grubu'nda yer almasını sağladı.
Bu sayede de iki takımın da gruplarını ilk sırada bitirmeleri durumunda final maçından önce karşılaşmalarının önüne geçilmiş oldu.
Fransa ve Brezilya, 1998 Dünya Kupası finalinde Stade de France'da karşı karşıya gelmiş, Fransa rakibi Brezilya'yı Zidane (2) ve Petit'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu.
- 18.5.2018 17:53
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Michel Platini'den 1998 Dünya Kupası'nda hile itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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