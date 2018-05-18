Fransa'nın prestijli spor gazetesi L'equipe'te yer alan, ardından Avrupa'nın önde gelen pek çok gazetesinde de yayınlanan habere göre Platini, Fransa 98 Dünya Kupası finali için çeşitli hesaplamalar yapıldığını itiraf etti.

Brezilya ve Fransa'nın karşılaşmamaları için ince ayarlamalar yapıldığını söyleyen Platini, kura çekimi öncesinde yapılan bazı hesaplamalarla birlikte, Fransa C Grubu'nda, Brezilya ise A Grubu'nda yer almasını sağladı.

Bu sayede de iki takımın da gruplarını ilk sırada bitirmeleri durumunda final maçından önce karşılaşmalarının önüne geçilmiş oldu.

Fransa ve Brezilya, 1998 Dünya Kupası finalinde Stade de France'da karşı karşıya gelmiş, Fransa rakibi Brezilya'yı Zidane (2) ve Petit'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu.



