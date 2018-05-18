Michel Platini'den 1998 Dünya Kupası'nda hile itirafı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'den Kupası'nda hile itirafı

    <a href="/index/michel-platini?id=4e5685e5-478f-4659-8e28-70aef6801912" class="" rel="tag">Michel Platini</a>'den <a href="/index/1998-dunya?id=38f7538b-c95a-403c-901e-88f15a8e1028" class="" rel="tag">1998 Dünya</a> Kupası'nda hile itirafı

    eski Başkanı Micheal Platini, Kupası'nda ve 'nın finalden önce karşı karşıya gelmemeleri için hile yaptığını itiraf etti.

    'nın prestijli spor gazetesi L'equipe'te yer alan, ardından Avrupa'nın önde gelen pek çok gazetesinde de yayınlanan habere göre Platini, 98 Dünya Kupası finali için çeşitli hesaplamalar yapıldığını itiraf etti.

    ve Fransa'nın karşılaşmamaları için ince ayarlamalar yapıldığını söyleyen Platini, kura çekimi öncesinde yapılan bazı hesaplamalarla birlikte, Fransa C Grubu'nda, ise A Grubu'nda yer almasını sağladı.

    Bu sayede de iki takımın da gruplarını ilk sırada bitirmeleri durumunda final maçından önce karşılaşmalarının önüne geçilmiş oldu.

    Fransa ve Brezilya, Kupası finalinde Stade de France'da karşı karşıya gelmiş, Fransa rakibi Brezilya'yı Zidane (2) ve Petit'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu.

    1. 18.5.2018 17:53
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