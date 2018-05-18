Halil Umut Meler, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek
Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalinde düdük çalacak.
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetecek.
İngiltere'nin Rotherham şehrindeki New York Stadyumu'nda TSİ 20:15'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Steinacher ile Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Peter Kobor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak.
Meler, 4 Mayıs'ta başlayan turnuvada finalden önce de İngiltere - İsrail , Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarında düdük çaldı.
- 18.5.2018 12:19
- Güncelleme: 18.5.2018 13:57
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Halil Umut Meler, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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