Halil Umut Meler, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek

    <a href="/index/halil-umut-meler?id=e9fb8ef1-f7fc-4ab3-909e-9751be5bea41" class="" rel="tag">Halil Umut Meler</a>, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek

    hakemlerinden , UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalinde düdük çalacak.

    FIFA kokartlı Türk hakemlerden , 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetecek.

    İngiltere'nin Rotherham şehrindeki New York Stadyumu'nda TSİ 20:15'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Steinacher ile Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Peter Kobor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak.

    Meler, 4 Mayıs'ta başlayan turnuvada finalden önce de İngiltere - İsrail , Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarında düdük çaldı.

    1. 18.5.2018 12:19
    2. Güncelleme: 18.5.2018 13:57
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