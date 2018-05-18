Belçika, Martinez ile nikah tazeledi
Belçika A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Marc Wilmots'un görevine son verilmesinin ardından 2016'da Belçika'yı çalıştırmaya başlayan 44 yaşındaki teknik adam, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup unvanıyla finallere katılmaya hak kazanmıştı.
Daha önce Swansea City, Wigan Athletic ve Everton'ı çalıştıran Martinez, elemeleri geçmesi halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Belçika'nın başında görev alacak.
- 18.5.2018 14:18
-
Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
-
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
-
Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Belçika, Martinez ile nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.