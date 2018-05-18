Belçika, Martinez ile nikah tazeledi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    , Martinez ile nikah tazeledi

    Belçika, Martinez ile nikah tazeledi

    A Milli Takımı, teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    Federasyonundan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

    Marc Wilmots'un görevine son verilmesinin ardından 2016'da Belçika'yı çalıştırmaya başlayan 44 yaşındaki teknik adam, 2018 Elemeleri'nde grubunda 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup unvanıyla finallere katılmaya hak kazanmıştı.

    Daha önce Swansea City, ve Everton'ı çalıştıran Martinez, elemeleri geçmesi halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Belçika'nın başında görev alacak.

    1. 18.5.2018 14:18
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