Şikeci hakeme tarihi ceza – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Şikeci hakeme tarihi ceza

    Şikeci hakeme tarihi ceza

    ’nda görev alacak hakemlerden Al-Mirdasi, ömür boyu men cezası aldı

    'ın FIFA kokartlı hakemlerinden Fahad Al-Mirdasi'ye tarihi bir ceza geldi. Ülkesinde geçtiğimiz hafta El-Faisaly ile El-Ittihad arasında oynanan Şampiyonlar Kupası finali öncesi şike girişiminde bulunuğu ortaya çıkan Al- Mirdasi, ömür boyu men cezası aldı. Gelecek ay 'da düzenlenecek 'nda da görev alacak hakemlerden olan Al-Mirdasi'nin final öncesi El-Ittihad Başkanı Hamad Al-Senaie ile mesajlaşarak şike teklifinde bulunduğu ifade edildi.
    1. 17.5.2018
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