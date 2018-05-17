Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Türkiye'den 2 yıldız... – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Senegal'in kadrosu belli oldu! Türkiye'den 2 yıldız...

    Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Türkiye'den 2 yıldız...

    Senegal Milli Futbol Takımı'nın, 2018 'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.

    Teknik direktör Aliou Cisse, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. 'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

    Kadroda, 'un bu sezon El-Ehli Dubai'den kiraladığı ve 'dan Lamine Gassama da yer aldı.

    2018 Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Japonya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Senegal'in kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleciler: Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (SPAL), Khadim Ndiaye (Horoya)

    Savunma: Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover 98), Moussa Wague (Eupen)

    Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Wanderers), Badou Ndiaye (), Cheikh Ndoye (Birmingham City), Ismaila Sarr (Rennes)

    Forvet: Keita Balde (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), (Liverpool), Mbaye Niang (Torino), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Sow (Bursaspor)

    1. 17.5.2018 23:25
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