Başkan Maradona – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Başkan Maradona

    Başkan Maradona
    Arjantin'in efsane futbolcularından , Belarus ekibi Dinamo Brest'in başkanı oldu. 57 yaşındaki Maradona ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, efsane futbol adamının, stratejik gelişim, yapısal birimlerin etkileşimi ve akademi konularında takıma katkı sağlayacağı bildirildi.
    1. 17.5.2018
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