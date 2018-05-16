2018 FIFA Dünya Kupası'na doğru – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    2018 FIFA 'na doğru

    2018 FIFA <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>'na doğru

    İngiltere Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA 'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.

    İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gareth Southgate, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. 'nda oynayacak 23 kişilik milli takım kadrosunu belirledi.

    2018 'nda Tunus, Panama ve Belçika'nın yer aldığı G Grubu'nda mücadele edecek İngiltere'nin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleciler: Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope

    Savunma: Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Fabian Delph, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young

    Orta Saha: Raheem Sterling, Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek

    Forvet: , Marcus Rashford, Jamie Vardy, Danny Welbeck

    1. 16.5.2018 16:27
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