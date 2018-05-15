Carlos Tevez futbolu bırakıyor! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    futbolu bırakıyor!

    Carlos Tevez futbolu bırakıyor!

    'ın golcüsü , gelecek sezon profesyonel kariyerini noktalayacağını açıkladı.

    Boca Juniors'ta forma giyen Arjantinli golcü Carlos Tevez, gelecek sezon futbolu bırakma kararı aldı.

    Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Tevez, aldığı kararla ilgili şunları söyledi:

    Boca Juniors'la gelecek sezon sözleşmem bittikten sonra futbol kariyerimi noktalayacağım. Bu kararı, hemen antrenör olmak için almadım. Menajerlik için kendimi hazırlamam gerek.

    , ve gibi takımlarda da forma giyen 34 yaşındaki golcü, futbol kariyerine Boca Juniors'ta başlamıştı.

    Bir dönem ekibi forması giyen Tevez, dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmuştu.

    1. 15.5.2018 10:20
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