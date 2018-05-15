Carlos Tevez futbolu bırakıyor!
Boca Juniors'ın golcüsü Carlos Tevez, gelecek sezon profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.
Boca Juniors'ta forma giyen Arjantinli golcü Carlos Tevez, gelecek sezon futbolu bırakma kararı aldı.
Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Tevez, aldığı kararla ilgili şunları söyledi:
Boca Juniors'la gelecek sezon sözleşmem bittikten sonra futbol kariyerimi noktalayacağım. Bu kararı, hemen antrenör olmak için almadım. Menajerlik için kendimi hazırlamam gerek.
Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi takımlarda da forma giyen 34 yaşındaki golcü, futbol kariyerine Boca Juniors'ta başlamıştı.
Bir dönem Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Tevez, dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmuştu.
- 15.5.2018 10:20
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
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Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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