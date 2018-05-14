Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Perulu milli futbolcu Paolo Guerrero'ya, kokain kullandığı için verilen men cezasını 6'dan 14 aya çıkardı.
CAS'tan yapılan açıklamaya göre, Guerrero'nun ceza süresine ilişkin FIFA'nın verdiği karara itiraz eden Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) haklı bulundu. Brezilya kulübü Flamengo'nun 34 yaşındaki santraforu Guerrero'nun cezasının, 6'dan 14 aya yükseltilmesine karar verildi.
Bir dönem Bayern Münih'de de oynayan Guerrero, 3 Kasım 2017'den itibaren 14 ay cezası bulunduğu için 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Peru Milli Takımı formasını giyemeyecek.
2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testinde kokain maddesine rastlanan Guerrero'ya, bir yıllık men cezası verilmiş, sonrasında süre 6 aya indirilmişti.
- 14.5.2018 23:20
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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