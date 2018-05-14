Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi

    Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi

    Uluslararası (), Perulu milli futbolcu Paolo Guerrero'ya, kokain kullandığı için verilen men cezasını 6'dan 14 aya çıkardı.

    'tan yapılan açıklamaya göre, Guerrero'nun ceza süresine ilişkin 'nın verdiği karara itiraz eden Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) haklı bulundu. kulübü Flamengo'nun 34 yaşındaki santraforu Guerrero'nun cezasının, 6'dan 14 aya yükseltilmesine karar verildi.

    Bir dönem 'de de oynayan Guerrero, 3 Kasım 2017'den itibaren 14 ay cezası bulunduğu için 2018 FIFA 'nda Peru formasını giyemeyecek.

    2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testinde kokain maddesine rastlanan Guerrero'ya, bir yıllık men cezası verilmiş, sonrasında süre 6 aya indirilmişti.

    1. 14.5.2018 23:20
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