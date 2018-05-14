Everton taraftarlarından Cenk Tosun protestosu! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Everton taraftarlarından protestosu!

    Everton taraftarlarından Cenk Tosun protestosu!

    İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan ve West Ham United'ın Everton'ı 3-1 mağlup ettiği maç sonrası Everton taraftarları adeta ayaklandı.

    1. 14.5.2018 15:59
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