Mevlüt Erdinç'ten Fransız isme: "Irkçısın!" – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'ten Fransız isme: "Irkçısın!"

    Mevlüt Erdinç'ten Fransız isme: "Irkçısın!"

    Fransa aşırı Sağ Partisi mensubu Yoann Gillet ile milli futbolcularımız Mevlüt Erdinç ve Umut Bozok twitter üzerinden atıştı.

    1. 13.5.2018 10:45
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