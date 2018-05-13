Mevlüt Erdinç'ten Fransız isme: "Irkçısın!"
Fransa aşırı Sağ Partisi mensubu Yoann Gillet ile milli futbolcularımız Mevlüt Erdinç ve Umut Bozok twitter üzerinden atıştı.
- 13.5.2018 10:45
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Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak"
Toplam 1
Yorum
MuratFB Gittiğin takımda inşallah olursun
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Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı
Toplam 2
Yorum
Aslan Cok önemli bir 3 puan kazanildi,tabiki Galatasaraylilar sevinc yumagi oldu ve son yildaki en tarafsiz hakem yönetimi vardi sahada en nihayet
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Şampiyonluk şölen'i İzmir'de!
Toplam 2
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Aslan Son doksan dakika cok önemli,enaz 1 puan ve mutlu son tabiki sonra kimseye zarar vermeden kutlama yapmak!
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