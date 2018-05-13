Mancini'den Zenit'e veda – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Mancini'den 'e veda

    Mancini'den <a href="/index/zenit?id=152d60c3-bcd6-4894-9309-22146c7d8afa" class="" rel="tag">Zenit</a>'e veda

    Rusya ekibi , İtalyan teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Mancini'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesine karar verildiği bildirildi. Anlaşmanın yarından itibaren geçerli olacağının belirtildiği açıklamada, İtalyan teknik adama tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

    Ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere'de Manchester City ve Türkiye'de 'ı çalıştıran 53 yaşındaki Mancini, geçen yıl 'in başına geçmişti.

    İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı geçen Mancini ile bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen , UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadı.

    1. 13.5.2018 15:12
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