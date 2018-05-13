Mancini'den Zenit'e veda
Rusya ekibi Zenit, İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mancini'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesine karar verildiği bildirildi. Anlaşmanın yarından itibaren geçerli olacağının belirtildiği açıklamada, İtalyan teknik adama tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.
Ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere'de Manchester City ve Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran 53 yaşındaki Mancini, geçen yıl Zenit'in başına geçmişti.
İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı geçen Mancini ile bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Zenit, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadı.
- 13.5.2018 15:12
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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı
Toplam 3
Yorum
GS42 Büyük takım olmak kolay değil hele birde GALATASARAY'sa bunları çok duyduk ŞAMPİYONLUK KUPASINI gözünün önünde kaldıracağız.
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
Husnu Dogru karar tanitimda okay yokuslu kararida emre akbabaicinde bir supriz olsa musacagiran genc besiktas super olurdu
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
yas kac Sayin Orman, Shakira 34 yasina girdimiki, Vodafona Parka cikiyor?
Mancini'den Zenit'e veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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