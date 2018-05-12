Çin Süper Ligi'ndeki Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande maçında ilginç olay! Formayı bantladı!
Çin'de Tianjin Quanjian ile İtalyan efsanesi Fabio Cannavaro yönetimindeki Guangzhou Evergrande'nin karşı karşıya geldiği Süper Lig mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı.
Çin Süper Ligi'nde son 7 sezonun şampiyonu Guangzho Evergrande'de forma giyen savunma oyuncusu Zhang Linpeng, Tianjin Quanjian ile oynanan maçta bir pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Burnu kanayan Linpeng'in forması kana bulanınca maçın hakemi oyuncudan formasını değiştirmesini istedi.
Ancak forma değişikliği için saha kenarına giden Çinli futbolcu malzemecilerin yedek 5 numaralı forma tedarik etmediklerini öğrendi.
Bunun üzerine, takımın 15 numaralı formasını alan malzemeciler sarı bantla formanın arkasındaki 1 numarasını kapattı ve Linpeng de maçın geri kalan bölümünde bu formayla görev yaptı.
Karşılaşma sonrasında Evergrande Kulübü, yaşanan bu olayın kulübün imajına zarar verildiği gerekçesiyle malzemecilere para cezası kesti.
- 11.5.2018 16:54
- Güncelleme: 12.5.2018 01:51
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
Çin Süper Ligi'ndeki Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande maçında ilginç olay! Formayı bantladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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