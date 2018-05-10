U19 Kadın Milli Takımı kalecisi Ronja Andersson'un Müslüman olması, İsveç'te gündeme oturdu.
Müslüman olduğu için kendisine karşı önyargıların arttığını dile getiren Ronja Andersson, "Müslüman olmaktan dolayı gururluyum" dedi. İslam dininin emirlerini yerine getirmeye çalıştığını anlatan Andersson, ramazanda oruç tutacağını belirtti.
"GÜZEL BİR DİNE GEÇTİĞİMİN FARKINDAYIM"
Andersson, İsveç yüksek tirajlı gazetelerinden Aftonbladet'e verdiği röportajda, Müslüman olduktan sonra başta ailesi olmak üzere etrafındakilerin büyük tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Andersson, ''Bana önyargı ile yaklaşılırken nefret söylemlerine de maruz kaldım ama ben Müslüman olmaktan dolayı gururluyum.'' ifadelerini kullandı.
IK Uppsala Kadın Futbol takımının formasını giyen Andersson, Müslüman olduktan sonra birçok arkadaşının İslam dininden etkilendiğini aktardı.
Andersson, ''Müslüman olduktan sonra güzel bir dine geçtiğimin farkına vardım. Kur'an-ı Kerim'in içindekilerin hepsine inanıyorum. Allah'ı tanıdım ve bana yardımını hissettim." değerlendirmesinde bulundu.
- 10.5.2018 10:04
- Güncelleme: 10.5.2018 10:07
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görengören ŞAMPİYONLUĞUN kaçırılması için bütün güçler çalışıyor. Şampiyon olmak demek bütün güçlerin hüsrana uğratılması demektir. İLAHİ ADALET
İsveç'te genç kadın futbolcu Müslüman oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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