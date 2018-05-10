İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Orhan Erdemli savunma yaptı.

Erdemli, savunmasına başlamadan önce diğer sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, sanıkları duruşma salonundan çıkardı.

'KOORDİNELİ ÇALIŞMA'

Şike soruşturmasının da FETÖ'nün bir kumpası olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdemli, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı. Firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı" ifadelerini kullandı.

'MUHABİRLER ARKAMDAN KONUŞMUŞ…'

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın avukatlığını yaptığı dönemde KHK ile kapatılan bazı yayın organlarında çalışan muhabirler tarafından kınandığını kaydeden Erdemli, "Bu muhabirler bana 'Bu davada sizin ne işiniz var? Mecnun davanın kilit adamlarından biri. Bu adamın vekaletini bırakın' dediler. Bu muhabirler arkamdan konuşmuş. Odyakmaz'ın avukatı olduğum için o dönem operasyonu yürüten Savcı Mehmet Berk'in odasına gittim. Kendisiyle konuşmak için üç tanık getirdiğimi söyledim. Savcı tanıkları ne zaman getirirsem getireyim sonuçların değişmeyeceğini söyledi" şeklinde savunma yaptı.

'AZİZ YILDIRIM'I VERİN, AKŞAMA EVDESİNİZ'

Sanık Erdemli, 3 Temmuz sürecinde operasyonu yapan emniyetçilere bunun hukuk dışı olduğunu aktardığını iddia ederek, o dönemde gözaltına alınan sanıklara "Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz" denildiğini duyduğunu savundu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyor.

Davanın önceki duruşmalarında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve infazı gerçekleşen sanıklar ile başka bir dosyanın bu dava dosyasıyla birleşmesi sonucu, davada tutuklu sanık sayısı 20'ye yükselmişti.