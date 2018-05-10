Avrupa'ya damga vurdular
GÖKDENİZ KARADENİZ
10 sene önce Rubin Kazan'a transfer olan Gökdeniz Karadeniz, 10 yıldır Rus ekibinde başarıyla ter döktü. Yurt dışında top koşturan en istikrarlı Türk futbolculardan biri olan Gökdeniz'in, 61 numaralı forması emekli edildi.
- 9.5.2018 15:14
- Güncelleme: 10.5.2018 02:17
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Avrupa'ya damga vurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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