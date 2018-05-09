Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nin EURO 2024 adaylığı

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin EURO 2024 adaylığı

    Futbol Federasyonu () Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü 'ya, (EURO 2024) ev sahipliği adaylığı çalışmaları kapsamında nezaket ziyaretinde bulundu.

    'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür 'nın makamında gerçekleşen ziyarette 'nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

    Cengiz Zülfikaroğlu, görüşme sonunda Genel Müdür Akarca'ya üzerinde adının yazılı olduğu forması ile ebru çalışması hediye etti.

    1. 9.5.2018 15:57
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