Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'ya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylığı çalışmaları kapsamında nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Akarca'nın makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Cengiz Zülfikaroğlu, görüşme sonunda Genel Müdür Akarca'ya üzerinde adının yazılı olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası forması ile ebru çalışması hediye etti.
- 9.5.2018 15:57
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK GALATASARAY A KOŞAN TEKNİĞİ YÜKSEK TOPÇULAR GEREKLİ ARTIK FUTBOL ÖYLE OYNANIYOR.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
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Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 2
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Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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