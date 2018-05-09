Sir Alex Ferguson’dan iyi haber geldi – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan geldi

    Sir Alex Ferguson’dan iyi haber geldi
    Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye yatırılan Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'dan geldi. 76 yaşındaki Ferguson'un komadan çıktığı belirtilirken, oturup konuşabildiği vurgulandı. Efsane menajerin tam olarak iyileşmesi için zamana ihtiyaç olduğu bildirildi.
    1. 9.5.2018
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