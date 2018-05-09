FIFA'dan Rusya'ya ceza

FIFA, Rusya'nın Fransa ile yaptığı maçta aşırı ırkçılık gösterdiği gerekçesiyle 30 bin İsveç Frankı ceza verdi
Rusya, 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
- 8.5.2018 22:27
- Güncelleme: 9.5.2018 06:58
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Vagner Love’la yollar ayrılabilir
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Bence Facundo Ferreyra Transfer edelim bu Sezon 29 Gol yapti Sözlesmesi bitiyor üste Sag Ayak Bence en iyi yapabillecek Transfer
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baba tabi tabi
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
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FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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