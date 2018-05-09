FIFA'dan Rusya'ya ceza – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan 'ya ceza

    FIFA'dan Rusya'ya ceza

    , 'nın ile yaptığı maçta aşırı ırkçılık gösterdiği gerekçesiyle 30 bin İsveç Frankı ceza verdi

    , Federasyonu'nu cezalandırdı. FIFA'nın sitesinde yayınlanan raporlara göre, Rus taraftarların maçında rakiplerine karşı ırkçı ifadeler kullanması nedeni ile Rusya Futbol Federasyonu 30 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.

    Rusya, 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
    1. 8.5.2018 22:27
    2. Güncelleme: 9.5.2018 06:58
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