Avrupa'ya damga vurdular – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ya damga vurdular

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    GÖKDENİZ KARADENİZ

    10 sene önce Rubin Kazan'a transfer olan Gökdeniz Karadeniz, 10 yıldır Rus ekibinde başarıyla ter döktü. Yurt dışında top koşturan en istikrarlı Türk futbolculardan biri olan Gökdeniz'in, 61 numaralı forması emekli edildi.

    1. 9.5.2018 15:14
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