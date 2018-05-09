Avrupa'ya damga vurdular
GÖKDENİZ KARADENİZ
10 sene önce Rubin Kazan'a transfer olan Gökdeniz Karadeniz, 10 yıldır Rus ekibinde başarıyla ter döktü. Yurt dışında top koşturan en istikrarlı Türk futbolculardan biri olan Gökdeniz'in, 61 numaralı forması emekli edildi.
- 9.5.2018 15:14
-
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
-
Adım adım Galatasaray'a
Toplam 1
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
-
En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 2
Yorum
anonim seneye marceloda geri getirilip pepee-marcelo ikilisi ile devam edilmeli
Avrupa'ya damga vurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.