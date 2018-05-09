GÖKDENİZ KARADENİZ

10 sene önce Rubin Kazan'a transfer olan Gökdeniz Karadeniz, 10 yıldır Rus ekibinde başarıyla ter döktü. Yurt dışında top koşturan en istikrarlı Türk futbolculardan biri olan Gökdeniz'in, 61 numaralı forması emekli edildi.