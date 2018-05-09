Alex Ferguson yoğun bakımdan çıktı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    yoğun bakımdan çıktı

    <a href="/index/alex-ferguson?id=7e9e4ba7-83d3-431a-9228-bfc96ca1e7f1" class="" rel="tag">Alex Ferguson</a> yoğun bakımdan çıktı

    Beyin kanaması geçiren İskoç futbol adamı , yoğun bakımdan çıktı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen 76 yaşındaki eski teknik direktörü Ferguson'un yoğun bakıma ihtiyacının kalmadığı ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.

    İngiliz basını daha önce, Salford Royal Hastanesi'nde tedavisi süren Ferguson'un kendine geldiğini ve sağlığının iyiye gittiğini kaydetmişti.

    Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında 'ın başına geçen , İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

    1. 9.5.2018 23:27
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