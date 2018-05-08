Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 20 bin artıyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 20 bin artıyor

    Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 20 bin artıyor
    Federasyonu, geçtiğimiz hafta EURO 2024 adaylık dosyasını 'ya teslim ederken, Olimpiyat Stadı'nda yapılacak değişiklikler ortaya çıktı. Şampiyonanın alınması halinde maçların oynanacağı 9 stattan biri olan Olimpiyat'ın yeniden inşaasının ardından 72 bin olan kapasitesinin 92 bin 208'e çıkarılacağı öğrenildi.
    1. 8.5.2018
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