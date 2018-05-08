FIFA'dan Rusya'ya ceza

FIFA, Rusya'nın Fransa ile yaptığı maçta aşırı ırkçılık gösterdiği gerekçesiyle 30 bin İsveç Frankı ceza verdi
FIFA, Rusya Futbol Federasyonu'nu cezalandırdı. FIFA'nın sitesinde yayınlanan raporlara göre, Rus taraftarların Fransa maçında rakiplerine karşı ırkçı ifadeler kullanması nedeni ile Rusya Futbol Federasyonu 30 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.
Rusya, 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Rusya, 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
- 8.5.2018 22:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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