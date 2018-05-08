Dünya Kupası’nda dağıtılacak ödül belli oldu! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’nda dağıtılacak ödül belli oldu!

    <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>’nda dağıtılacak ödül belli oldu!
    'da yapılacak 'ndaki para ödülü belli oldu. Toplam 400 milyon doların dağıtılacağı organizasyona katılan tüm ülkeler 8'er milyon alacak. Şampiyon olan 22 milyon, final oynayan ise 12 milyon dolar elde edecek. kaldıran ülke, turnuva boyunca toplam 38 milyon doları kasasına koyacak.
    1. 8.5.2018
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