Dünya, Chris Gunter'in taç atışını konuşuyor! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
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    Dünya, 'in taç atışını konuşuyor!

    Dünya, Chris Gunter'in taç atışını konuşuyor!
    Cardıff'in 'e adını yazdırdığı İngiltere Championship'teki son maçında ilginç bir olay yaşandı. Konuk takım Reading'te kazanılan taç sonrası zemine düşen gölgeyi çizgi sanan Chris Gunter, bu alandan atışı kullandı. Hakem Bobby Madley de durumun farkına varmazken, karşılaşma devam etti ve golsüz sona erdi.
    1. 8.5.2018
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