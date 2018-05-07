Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'ta 20. dakikada sarı kart gören Tosic, önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü. Maçın 61. dakikasında bir sarı kart daha gören Tosic, 61. dakikada takımını bir kişi eksik bıraktı.
- 7.5.2018 20:25
- Güncelleme: 7.5.2018 21:24
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Ahmet Sivri, Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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metin danyıldız ahmet kardesim hayırlı olsun inşallah galatasarayımıza uzun yıllar hizmet edersin
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Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim
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'Nerede kalmıştık?. MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika .
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
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CELAL SON KURUSUNA KADAR HELAL OLSUN GULE GULE HARCASIN
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