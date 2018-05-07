Beşiktaş'a kötü haber! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'a kötü haber!

    Beşiktaş'a kötü haber!

    'ta 20. dakikada sarı kart gören Tosic, önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü. Maçın 61. dakikasında bir sarı kart daha gören Tosic, 61. dakikada takımını bir kişi eksik bıraktı.

    'ta 20. dakikada sarı kart gören Tosic, önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü. Maçın 61. dakikasında bir sarı kart daha gören Tosic, 61. dakikada takımını bir kişi eksik bıraktı.
    1. 7.5.2018 20:25
    2. Güncelleme: 7.5.2018 21:24
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