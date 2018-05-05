Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Thani’nin Riva’da yaptıkları anlaşma gereği iki ülke futbol konusunda ortak çalışma yapacak.
TESİSLERİ GEZDİLER
İş birliği anlaşmasına göre; futbolu kapsayan tüm konularda iki ülke federasyonu ortak çalışma yapacak. Anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar Futbol Federasyonu heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
TFF'den Katar hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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