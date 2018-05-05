TFF'den Katar hamlesi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'den hamlesi

    TFF'den Katar hamlesi

    Türkiye Federasyonu Başkanı ile Futbol Federasyonu Başkanı Thani’nin Riva’da yaptıkları anlaşma gereği iki ülke futbol konusunda ortak çalışma yapacak.

    2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Riva'daki törende Başkanı Yıldırım Demirören ile Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani iş birliği anlaşmasına imza attı.



    TESİSLERİ GEZDİLER
    İş birliği anlaşmasına göre; futbolu kapsayan tüm konularda iki ülke federasyonu ortak çalışma yapacak. Anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar Futbol Federasyonu heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.


    1. 5.5.2018
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