Steven Gerrard Glasgow Rangers’da – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    <a href="/index/steven-gerrard?id=1f4aa7cb-8fdc-4ff9-aeaa-3dfaea4fdaab" class="" rel="tag">Steven Gerrard</a> <a href="/index/glasgow-rangers?id=f9d8f0ae-4579-4615-b864-e60514a6b3a1" class="" rel="tag">Glasgow Rangers</a>’da
    İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers, teknik direktörlüğe Steven Gerrard'ı getirdi. İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski kaptanı 37 yaşındaki Gerrard ile 4 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi. Liverpool genç takımını çalıştıran Gerrard, bu yaz Rangers'ı çalıştıracak.
    1. 5.5.2018
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