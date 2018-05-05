Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    hastaneye kaldırıldı

    Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı

    Beyin kanaması geçiren İngiliz futbolunun efsane ismi , yoğun bakıma kaldırıldı. Efsane teknik adam Sir Alex Ferguson'dan kötü haber geldi.

    Emekli olan İskoç teknik adam hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olduğu ifade edilen 76 yaşındaki Ferguson'un bu gece ameliyat olacağı kaydedildi.

    Ferguson'un beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyor.

    1. 5.5.2018 22:05
    2. Güncelleme: 5.5.2018 22:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN