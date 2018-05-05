Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Beyin kanaması geçiren İngiliz futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson, yoğun bakıma kaldırıldı. Efsane teknik adam Sir Alex Ferguson'dan kötü haber geldi.
Emekli olan İskoç teknik adam hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olduğu ifade edilen 76 yaşındaki Ferguson'un bu gece ameliyat olacağı kaydedildi.
Ferguson'un beyin kanaması geçirdiği iddia ediliyor.
- 5.5.2018 22:05
- Güncelleme: 5.5.2018 22:14
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