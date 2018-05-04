Yıldırım? Demirören açıkladı! İşte kulüplerin borcu... – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yıldırım? Demirören açıkladı! İşte kulüplerin borcu...

    Yıldırım? Demirören açıkladı! İşte kulüplerin borcu...
    , konuşmasının bir bölümünde kulüplerinin borcunu açıkladı. 18 kulübün toplam borcunun 7 milyar lira olduğunu belirten Demirören, "4 büyüklerin toplam borcu ise 6 milyar liraya ulaştı. Gelirler 3.3 milyar lira seviyesindeyken, giderler 4.5 milyar lira. Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor" diye konuştu.
    1. 4.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım? Demirören açıkladı! İşte kulüplerin borcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN