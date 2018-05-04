"Türkiye'de kalite çok yüksek"
Süper Lig'in yabancı yıldızları, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda bir araya geldi. Ryan Babel: "Süper Lig gelişimini sürdürüyor. Türkiye, bir süre sonra İtalya ve İspanya ile rekabet edecek düzeye gelecektir." Emmanuel Adebayor: "Türkiye'de oynadığım için şanslıyım. Lig ilgiyle izleniyor. Bu kadar harika bir lige geleceğimi düşünmemiştim." Bafetimbi Gomis: "Harika bir deneyim yaşıyorum. Futbol yüksek seviyede. Üst ve alt sıralardaki takımlar arasında güç farkı da yok."
ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR
Galatasaray formasıyla gol krallığına emin adımlarla ilerleyen Gomis, Türkiye'de futbolun yüksek seviyede oynandığının altını çizip, "Burada harika bir deneyim yaşıyorum. Taraftarlardan çok memnunum. Türkiye'de kalite çok yüksek. Lig gelişim halinde. Türkiye'deki genç oyuncuların hedeflerine ulaşabilmeleri için daha fazla özveride bulunmaları gerekiyor. Tabii aynı zamanda genç oyunculara şans da tanınması gerektiğini düşünüyorum. Süper Lig'de önemli oyuncular var. Üst ve alt sıralardaki takımlar arasında fazla güç farkı da yok" ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'İ TANITACAĞIM
Başakşehir'in gol silahı Adebayor ise şunları söyledi: "Türkiye'de forma giydiğim için çok mutluyum. İnsanlar futbola çok ilgi gösteriyor. Taraftarın bu sevgisi, bize de olumlu yansıyor. Saha içinde amacım gol atmak, saha dışında ise Türkiye Ligi'ni tanıtmayı hedefliyorum. Burada oynadığım için çok şanslıyım. Türkiye'de futbol anlamında eksik hiçbir şey yok. Bu kadar harika bir lige geleceğimi düşünmemiştim. Büyük oyuncular Türkiye'ye transfer oluyor. Süper Lig birçok ülkede de ilgiyle takip ediliyor."
Savaş ÇORLU
- 4.5.2018
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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