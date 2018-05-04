"Türkiye'de kalite çok yüksek" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    "'de kalite çok yüksek"

    "Türkiye'de kalite çok yüksek"

    'in yabancı yıldızları, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda bir araya geldi. : "Süper Lig gelişimini sürdürüyor. , bir süre sonra ve ile rekabet edecek düzeye gelecektir." : "Türkiye'de oynadığım için şanslıyım. Lig ilgiyle izleniyor. Bu kadar harika bir lige geleceğimi düşünmemiştim." Bafetimbi : "Harika bir deneyim yaşıyorum. Futbol yüksek seviyede. Üst ve alt sıralardaki takımlar arasında güç farkı da yok."

    SABAH Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'na katılan 'in yabancı yıldızları, önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaşlı Babel, G.Saraylı Gomis ve Başakşehirli Adebayor, 'ye övgüler yağdırdı. İlk sözü alan Babel, Süper Lig'in gelişim halinde olduğunu belirtip, "Daha önce 'da da oynadım. Beşiktaş'a olduğumda ise ligin ne kadar geliştiğinin fark ettim. Böyle devam ederse Süper Lig, ve ile rekabet edecek düzeye gelebilir. Burada güzel bir ortam var. Taraftarlar ve statlar harika" dedi.

    ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR
    formasıyla gol krallığına emin adımlarla ilerleyen Gomis, Türkiye'de futbolun yüksek seviyede oynandığının altını çizip, "Burada harika bir deneyim yaşıyorum. Taraftarlardan çok memnunum. Türkiye'de kalite çok yüksek. Lig gelişim halinde. Türkiye'deki genç oyuncuların hedeflerine ulaşabilmeleri için daha fazla özveride bulunmaları gerekiyor. Tabii aynı zamanda genç oyunculara şans da tanınması gerektiğini düşünüyorum. Süper Lig'de önemli oyuncular var. Üst ve alt sıralardaki takımlar arasında fazla güç farkı da yok" ifadelerini kullandı.



    SÜPER LİG'İ TANITACAĞIM
    Başakşehir'in gol silahı Adebayor ise şunları söyledi: "Türkiye'de forma giydiğim için çok mutluyum. İnsanlar futbola çok ilgi gösteriyor. Taraftarın bu sevgisi, bize de olumlu yansıyor. Saha içinde amacım gol atmak, saha dışında ise Türkiye Ligi'ni tanıtmayı hedefliyorum. Burada oynadığım için çok şanslıyım. Türkiye'de anlamında eksik hiçbir şey yok. Bu kadar harika bir lige geleceğimi düşünmemiştim. Büyük oyuncular Türkiye'ye transfer oluyor. Süper Lig birçok ülkede de ilgiyle takip ediliyor."




    Savaş ÇORLU
    1. 4.5.2018
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