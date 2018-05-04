Servet Yardımcı: "EURO 2024 şansımız yüksek" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    : " 2024 şansımız yüksek"

    Servet Yardımcı: "EURO 2024 şansımız yüksek"
    Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Üyesi , forumda 2024 için umutlu konuştu. Ev sahipliği adaylığı dosyası üzerinde detaylı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Yardımcı, "2 bin sayfalık dosyamızı UEFA'ya teslim ettik. Şampiyonayı düzenlemeyi ne kadar çok istediğimizi bildiğimiz için EURO 2024'e ev sahipliği yapma şansımız yüksek" diye konuştu.
    1. 4.5.2018
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