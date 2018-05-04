"Cumhurbaşkanımız sayesinde"
Sabah’ın düzenlediği organizasyonda konuşan Bakan Bak, “Spordan gelen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız” dedi. Demirören ise, “Kendilerinin destekleriyle Türk futbolu büyümeye devam edecektir” sözünü sarfetti.
2023 HEDEFİYLE YÜRÜYORUZ
"Avrupa futbolunun ekonomik büyüklüğü 14 milyar dolar. Türkiye'de ise 700 milyon euro seviyesinde. Federasyon olarak son 10 yılda bütçemiz, 143 milyondan, 669 milyon TL'ye ulaştı. 10 yıl önce yayın geliri 185 milyon TL iken, bu sezon 2 milyar TL'ye dayandı. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefi doğrultusunda, futbolumuzu da daha yukarılara taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi sağlarsak, başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanıyorum ki, bu kenetlenme ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize getireceğiz."
Türk sporunun önemli isimlerinin yer aldığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu güne damgasını vurdu. Bu dev organizasyonda söz alan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun en büyük şansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizdi. Yapılan yatırımlarla birlikte Türk futbolunun dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi ve spora özel ilgi göstermesi çok önemli" diye konuştu.
SPORUN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ
Forumun Türk futboluna önemli katkılar sağladığını da dile getiren Bak, "Türk sporunun amatör branşlarda daha büyük hedeflere koşması gerekir. Büyük kulüplerimizin sporcularının olimpiyat şampiyonu olmasını arzu ediyorum. Şimdi farkında değiliz ama 2020 Olimpiyatları'nın ardından Türkiye'de sıçrama olacak. Sporun gücü, uyuşturucuyla ve terörü yenecek. Şu anda kulüplerimizin borçları yüksek. Zarar eden bir yapı var. Ödenen faizler ortada. Bu durumun içinden çıkmak için çözüm üretmemiz gerekiyor" sözlerini sarfetti.
Mehmet Yılmaz ŞENOL
- 4.5.2018
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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