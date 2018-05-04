Çağlar Söyüncü, Arsenal yolcusu! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , yolcusu!

    <a href="/index/caglar-soyuncu?id=c2377d21-b173-4f63-8fb7-19f6369678db" class="" rel="tag">Çağlar Söyüncü</a>, <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> yolcusu!

    Altınordu'ya kazandırdığı misyonla öne çıkan başkan , Sabah'ın düzenlediği ekonomi forumunda önemli bilgiler verdi.

    Kadrolarında yer alan kaleciler Erce Kardeşler, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Avrupa'ya olabileceğini belirten Özkan, 'nün de yolunda olduğunu açıkladı. Altyapılarından yetişen ve Frieburg formasıyla öne çıkan Çağlar'ın İngiliz deviyle temas halinde olduğunu söyleyen Özkan, "O transferden de gelir elde edeceğiz. , bizden Çağlar'ın datalarını istiyor. Evrensel olmayan milliyetçi olamaz" ifadelerini kullandı.
    1. 4.5.2018
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