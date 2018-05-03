Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne vedası İtalyan basınında – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne vedası İtalyan basınında

    Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne vedası İtalyan basınında

    Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma'nın 'u 4-2 yenmesine rağmen turnuvadan elenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu.

    İtalyan ANSA ajansı, "Roma Şampiyonlar Ligi'nden başı dimdik bir şekilde elendi" başlığıyla haberi aboneleriyle paylaştı.

    Maçta hakemin kararlarının tartışmaya neden olduğu kaydedilen haberde, Roma'nın Sportif Direktörü Monchi'nin "Maçta Roma'ya verilmesi gereken iki net penaltı pozisyonu vardı. Liverpoollu bir oyuncuya da kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu. Artık İtalyan futbolunun sesini çıkarmasının zamanı geldi." şeklindeki sözlerine yer verildi.

    La Gazzetta dello Sport gazetesinde, ", Kiev'deki final biletini kaptı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Roma'ya yine de teşekkürler, maç bitmek üzereyken bile çabalamaktan vazgeçmedi." ifadeleri kullanıldı.

    Tuttosport gazetesinde ise, "Mucize gerçekleşmedi, umut gerçeğe dönüşmedi. Roma'nın umudu, 'yla karşılaştığı büyülü ve çılgın gecede kaldı." ifadelerine yer verildi.

    gazetesinde, "Roma hayal kurmaktan vazgeçmedi. Liverpool'a karşı bir geri dönüş sergilemek baştan beri imkansızdı, özellikle de Liverpool 9. dakikada attığı ilk golle öne geçince." görüşü paylaşıldı.

    1. 3.5.2018 14:45
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