Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre Meler, 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde düdük çalacak.
Öte yandan haberde Meler'in İngiltere'deki turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı belirtildi.
Ayrıca, turnuvada UEFA tarafından atanan 8 hakem, 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem görev yapacak.
- 2.5.2018 16:55
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
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Yorum
zafer sayın aykut hocam. karabüke en az 5 gol atılıp gol averajı düzeltilmeli. sürekli atak valbuena,guilano,fernandao üçlüsü gol olup akmalıdır.
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Cem Üst üste 4. kez Euroleague final-four'a katılıyoruz
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Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da
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Hamdi Güneş Aykut Hoca iyi ama taktığı futbolcuyu dışlıyor,oynatmıyor.Bu da bizce yanlış.Bir türlü esnek ve yenilikci olamıyor.Kulüp,oyuncu kaybediyor .
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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