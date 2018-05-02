Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'e UEFA'dan görev

    Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı hakem , UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

    (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre Meler, 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde düdük çalacak.

    Öte yandan haberde Meler'in İngiltere'deki turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı belirtildi.

    Ayrıca, turnuvada UEFA tarafından atanan 8 hakem, 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem görev yapacak.

    1. 2.5.2018 16:55
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